В Drаgonflight для World of Warcraft всё же появятся полноценные полёты

Фанаты World of Warcraft после анонса Dragonflight переживали из-за новой системы полётов, которая не позволит свободно исследовать карту. Опасения развеял директор игры Ион Хаззикостас во время аудиоконференции в «Твиттере».

На старте вы сможете завоевать доверие дракона и вызвать его на Драконьих островах. Вначале он будет неопытным и с небольшим количеством выносливости, но по мере роста связи станет сильнее. Полёт с обычными ездовыми животными всё ещё есть в долгосрочных планах.

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В дополнении Drаgonflight игроки смогут перемещаться на драконах с новой системой полётов, основанной на физике. По словам авторов, она станет более увлекательной и захватывающей, чем привычное воздушное передвижение.

По словам директора World of Warcraft, передвижение на драконах появится почти сразу, но будет ограничено связью с новым питомцем. В будущем на Драконьих островах дадут полетать и на традиционных маунтах. Дату релиза Drаgonflight пока не назвали.

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