Virtus.pro выгнала Pure из команды после инцидента на матче по Dota 2

Российская команда Virtus.pro решила разорвать контракт с игроком Иваном Москаленко под ником Pure после того, как на матче по Dota 2 во время плей-офф весеннего сезона DPC он нарисовал букву Z. Несмотря на победу Virtus.pro, команду сняли с чемпионата и признали её техническое поражение в матче.

Любые поступки имеют последствия, были они при этом умышленными или нет. Virtus.pro на протяжении всей своей истории последовательно выступает против разжигания розни и ненависти в киберспорте.



Клуб расторгает контракт с Иваном «‎Pure» Москаленко за действия, недостойные профессионального игрока, которые привели к дисквалификации команды с турнира и нанесли колоссальный вред отношениям клуба с международным киберспортивным сообществом.

Из-за выходки Москаленко теперь Virtus.pro не сможет попасть на ближайший мейджор в Стокгольме. Сам игрок уже принёс публичные извинения, назвав свой поступок неосознанным.