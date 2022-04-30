Virtus.pro выгнала Pure из команды после инцидента на матче по Dota 2
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Российская команда Virtus.pro решила разорвать контракт с игроком Иваном Москаленко под ником Pure после того, как на матче по Dota 2 во время плей-офф весеннего сезона DPC он нарисовал букву Z. Несмотря на победу Virtus.pro, команду сняли с чемпионата и признали её техническое поражение в матче.
Любые поступки имеют последствия, были они при этом умышленными или нет. Virtus.pro на протяжении всей своей истории последовательно выступает против разжигания розни и ненависти в киберспорте.
Клуб расторгает контракт с Иваном «Pure» Москаленко за действия, недостойные профессионального игрока, которые привели к дисквалификации команды с турнира и нанесли колоссальный вред отношениям клуба с международным киберспортивным сообществом.
Из-за выходки Москаленко теперь Virtus.pro не сможет попасть на ближайший мейджор в Стокгольме. Сам игрок уже принёс публичные извинения, назвав свой поступок неосознанным.
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