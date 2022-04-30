«Не могу дождаться». Хоррор The Callisto Protocol почти готовы показать

Глава студии Striking Distance Глен Шофилд, который известен как создатель Dead Space, поделился концепт-артом предстоящего хоррора The Callisto Protocol. По его словам, авторы уже готовы показать игру.
Пришло время показать вам настоящую вещь. Не могу дождаться.
Фото: Striking Distance Studios
Ранее Шофилд показал фотографию с захвата движений для игры и обещал поделиться подробностями уже скоро. Каких-либо деталей авторы The Callisto Protocol пока не раскрыли.
The Callisto Protocol анонсировали в 2020 году, но подробностей о хорроре пока что мало. Авторы намереваются создать самую страшную игру в индустрии, а события каким-то образом будут разворачиваться во вселенной королевской битвы PUBG.
Действие The Callisto Protocol происходит в 2320 году на погибшем спутнике Юпитера. Игроку предстоит сбежать из тюрьмы «Чёрный металл» и раскрыть её секреты. Релиз хоррора запланирован на 2022 год на ПК и консоли.
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