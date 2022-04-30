В Battle.net скоро добавят оплату в тенге, гривнах, лари и лирах

Портал Noob Club сообщил, что некоторые пользователи Battle.net получили письма, в которых Blizzard сообщила о скором добавлении поддержки новых валют.
Согласно сообщению, с 4 мая в Battle.net начнут принимать оплату в грузинских лари, турецких лирах, казахстанских тенге и украинских гривнах. Это позволит игрокам избежать проблем с покупкой подписки и игр в сервисе. Трудности возникли после ухода Blizzard с российского рынка, что затронуло соседние страны.
Фото: Noob Club
Ранее игроки World of Warcraft из Украины, Казахстана, Грузии, Молдовы и других стран получили несколько месяцев подписки. Blizzard раздавала игровое время в качестве компенсации из-за проблем с оплатой.
Добавят ли в будущем в Battle.net валюты других стран, которых затронули ограничения против России, в сервисе не сообщили.
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