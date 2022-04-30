Новые жертвы Nintendo. Стример разбил телевизор спустя день после релиза Switch Sports

Блогер под ником 63man разбил телевизор спустя день после релиза Nintendo Switch Sports, в которой надо активно двигаться с контроллерами. Джойкон вылетел из руки стримера во время теннисного матча и пробил экран.
Стример показал результат инцидента прямо во время трансляции. Джойкон пробил часть экрана, и такой телевизор точно придётся менять.
Серия Sports от Nintendo печально известна тем, что игроки очень часто портят телевизоры и окна, случайно бросая в них геймпады. Во времена Wii инцидентов было настолько много, что об этом писало BBC, а Nintendo выпустила чехол для контроллеров, снижающий шанс выпустить их из рук.
Перед релизом Switch Sports авторы напомнили, что необходимо стоять на безопасном расстоянии от телевизора в просторном помещении. Кроме этого, следует прикрепить джойкон к руке с помощью специального ремня.
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