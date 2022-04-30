Популярного героя Dead by Daylight сделали геем. Мнения фанатов разделились

Разработчики Dead by Daylight решили представить в игре персонажей разной ориентации и объявили, что Дэвид Кинг осознал себя геем. Мнения фанатов разделились, а бурное обсуждение на Reddit закрыли.

Часть фанатов встретила решение авторов положительно и отметила, что разработчики не стали добавлять нового персонажа, чтобы заработать на его продаже. Другие, наоборот, хотели бы увидеть героя, которого ещё не было в Dead by Daylight.

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Некоторым не понравилось подобное нововведение, и они назвали его потворством и толчком к дискуссии. По мнению критиков, Дэвида Кинга из Dead by Daylight могли выбрать случайным образом или же использовать его образ задиры, чтобы сделать такого героя геем. Это якобы выглядит неуместно.

Другие не признают, что герой неожиданно осознал себя геем. Один из игроков этой ориентации в ответ рассказал, что у него было четыре девушки, до того как он принял себя.

Подобной позиции придерживается и комьюнити-менеджер Behaviour Interactive. Авторы даже консультировались с организацией GaymerX об интеграции LGBTQIA2+ персонажей.

Мы не переписываем истории персонажей. Люди часто узнают о себе что-то новое. Лично я был бы против добавления первого гей-персонажа в DLC. Я рад, что мы не продвигаем эту тему ради прибыли.

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