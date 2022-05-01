Тизер «Аватара 2» слили в сеть

На Reddit один из пользователей слил записанный с экрана тизер «Аватара 2». Откуда взялся ролик и кто его снял, на форуме не уточнили.
В ролике длиной примерно 40 секунд можно увидеть героев На'ви из «Аватара 2», а большинство сцен связано с водой. В некоторых один из персонажей устанавливает связь с подводным существом. Вчера подобные кадры в хорошем качестве утекли в Сеть.
Ранее Disney сообщила, что первый трейлер «Аватара 2» покажут уже 6 мая на премьере «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия». В Сети ролик появится с 9 по 13 мая.
«Аватар 2» получил подзаголовок «Путь воды» (The Way of the Water), а международный прокат фильма начнётся 14 декабря этого года. Сюжет расскажет о Нейтири и Салли, которые будут защищать На'ви от новой угрозы.
В разработке находятся ещё три фильма по «Аватару», которые станут частью саги.
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