Сэм Рэйми получил полную творческую свободу в продолжении «Доктора Стрэнджа»

Режиссёр Сэм Рэйми, известный по «Зловещим мертвецам» и «Человеку-пауку» с Тоби Магуайером, пообщался с изданием Rolling Stone. В разговоре зашла речь о предстощем «Докторе Стрэндже» и работе над проектами Marvel.
На вопрос о работе над «Доктором Стрэнджом: В мультивселенной безумия» Рэйми ответил, что получил полную творческую свободу. Несмотря на это, режиссёру пришлось придерживаться правил вселенной и будущих планов Marvel.
Marvel предоставила мне полную творческую свободу. Тем не менее, приходилось учитывать многие вещи из истории вселенной. Несмотря на полную свободу, работу направляли предыдущие фильмы и то, куда Marvel двигается дальше.
Также режиссёр снова ответил на вопрос о новом «Человеке-пауке» с Тоби Магуайером. Рэйми с удовольствием бы снял следующий фильм, но перед этим следует понять, нужно ли это актёру и какой может быть конфликт.
Премьера «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» состоится 6 мая, но в России фильм не выйдет из-за ухода Disney с рынка страны. Главные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Бенедикт Вонг и Рэйчел Макадамс.
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