Battlefield 2042 скоро добавят в EA Play вслед за FIFA 22

На страничке стандартного издания Battlefield 2042 для Xbox One и Xbox Series появился логотип Game Pass, а рядом с кнопкой покупки предлагают скачать игру с EA Play. Судя по этой ситуации, шутер добавят в базовую подписку EA уже скоро.
Ранее подобное случилось с FIFA 22, которую добавили в EA Play после того, как упоминание об этом заметили в магазине Xbox. Также футбольный симулятор в мае получат подписчики PS Plus.
EA Play входит в состав Xbox Game Pass Ultimate, поэтому подписчики сервиса Microsoft получили FIFA 22, а вскоре, судя по утечке, сыграют и в Battlefield 2042.
Ранее для Battlefield 2042 выпустили патч с добавлением голосового чата и доработкой таблицы лидеров. Кроме этого, изменили баланс техники и исправили около 400 багов.
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