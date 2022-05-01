Первую Forza Horizon ненадолго вернули в магазин Xbox

Microsoft ненадолго вернула в продажу первую часть Forza Horizon, которую успели купить некоторые игроки. Гонку снова удалили, но фанаты записали геймплей на современных консолях.

Блогер под ником The Illusive Gamer опубликовал в «Твиттере» геймплей Forza Horizon. Он запустил гонку на Xbox Series X и One X, и в разрешении 4K она хорошо себя показала, сообщил ютубер.

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Неожиданное появление Forza Horizon вызвало предположения, что Microsoft может навсегда вернуть первую часть серии. Компания не сделала никаких заявлений после повторного удаления, поэтому возвращение игры могло быть ошибкой.

Авторы Forza Horizon и Morotsport вынуждены снимать игры с продажи примерно каждые четыре года. Происходит это из-за истекающих сроков лицензий на бренды машин, трассы и музыку.

Forza Horizon 5, последняя часть серии, вышла в ноябре 2021 года и доступна на ПК и консолях Xbox. В феврале авторы сообщили, что гонка получит русскую озвучку, но после ухода Microsoft с рынка страны её состояние неизвестно.

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