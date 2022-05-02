Создателей Deus Ex и Tomb Raider продали всего за $ 300 млн

Холдинг Embracer Group (THQ, Koch Media, Saber, 4A Games) объявил о покупке сразу нескольких студий у Square Enix: Crystal Dynamics, Eidos Montreal и Square Enix Montreal. Таким образом, к организации перейдут около 1100 сотрудников в 8 офисах по всему миру.
Также шведской компании теперь принадлежат права на культовые бренды: Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain и Thief. Cделка оценивается в $ 300 млн — довольно небольшая сумма, учитывая значимость вышеупомянутых франшиз для индустрии.
Сделку планируют закрыть уже к концу сентября. Ранее ходили слухи, что в покупке студий заинтересованы Sony и Microsoft, однако бывшие THQ Nordic AB оказались быстрее. Судя по всему, фанатам стоит ожидать как продолжений, так и ремастеров своих любимых игр.
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