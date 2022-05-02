Сериал по Fallout начнут снимать летом в Нью-Йорке

На сайте StuntAccess появились новые вакансии для сериала по Fallout от Amazon. Авторы ищут актёров массовки, а старт съёмок назначен на 20 июня. Снимать будут в Нью-Йорке. Сколько именно продлится съёмочный процесс, неизвестно.
Сюжетные детали экранизации Fallout всё ещё неизвестны. Шоураннерами сериала по культовой франшизе станут Грэм Вагнер («Кремниевая долина», «Офис») и Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт»). Пилотный эпизод адаптации снимет Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»). Одну из главных ролей исполнит Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»), вместе с ней снимется Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграет гуля.
У сериала по Fallout пока нет даты выхода. Премьера шоу состоится на Amazon Prime.
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