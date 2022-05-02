В «Скайрим» и Fallout 4 модом добавили систему посланий из Elden Ring

Российский моддер под ником TommInfinite создал собственную систему посланий в модификации Building Bridges для Fallout 4 и The Elder Scrolls V: Skyrim. Работает она по аналогии с Dark Souls и Elden Ring — один пользователь оставляет сообщение в своём мире, а через некоторое время оно появляется в том же месте в мире другого игрока. Сообщение ограничено 115 символами, однако при наличии множества положительных оценок пользователи смогут писать более длинные послания.

Классическое сообщения из игр FromSoftware

В отличие от Dark Souls и Elden RIng, в модификации можно использовать абсолютно любые слова, набирая их на клавиатуре. На случай грубых, расистских и других оскорбительных высказываний автор предусмотрел систему жалоб — с её помощью подобные сообщения будут автоматически удаляться.

Модификацию Building Bridges для Fallout 4 и «Скайрима» можно скачать на сайте Nexus Mods. Расширение поддерживает большинство самых популярных модов для игр Bethesda.

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