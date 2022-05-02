Билл Мюррей — об инциденте на съёмках «Быть смертным»: это будет для меня хорошим уроком

22 апреля Searchlight Pictures остановила производство фильма Being Mortal («Быть смертным») на неопределённый срок. Причиной стала жалоба одного из членов съёмочной команды на неподобающее поведение 71-летнего Билла Мюррея («День сурка», «Охотники за привидениями») на съёмках. Детали инцидента не разглашались.

Билл Мюррей прокомментировал ситуацию в интервью телеканалу CNBC. По его словам, он «сделал кое-что забавное, но это восприняли иначе».

У меня были разногласия с женщиной, с которой я работаю. Я сделал кое-что забавное, но это восприняли иначе. Киностудия захотела поступить правильно, поэтому она остановила производство и начала проверку инцидента.

Актёр отметил, что он постоянно разговаривает с пострадавшей и пытается уладить конфликт, чтобы продолжить съёмки.

Сейчас мы разговариваем друг с другом и пытаемся примириться. Мы оба профессионалы своего дела, нам нравятся работы друг друга, и мне кажется, что мы нравимся друг другу. Если мы не уладим конфликт и не добьёмся взаимного доверия, то нет смысла продолжать совместную работу или снимать фильм… Это будет для меня хорошим уроком. Последние недели я только и делаю, что думаю обо всём этом.

Киностудия Searchlight Pictures пока не комментировала инцидент. По данным Variety, команда успела отснять половину материала для «Быть смертным», так что отстранить актёра от работы будет проблематично.

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