Square Enix продала Deus Ex и Tomb Raider ради ИИ, блокчейна и «облака»

Сегодня стало известно, что холдинг Embracer Group выкупит у Square Enix её студии: Crystal Dynamics, Eidos Montreal и Square Enix Montreal, а также права на игровые франшизы. Среди них Deus Ex, Thief и Tomb Raider. Сумма сделки составит около $ 300 млн.

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Вскоре после анонса Square Enix прокомментировала ситуацию. По словам представителей компании, продажа студий позволит организации адаптироваться к изменениям в индустрии и более эффективно распределить свои ресурсы. Организация продолжит вкладываться в новые для себя сферы, включая блокчейн, «облачные» технологии и разработки в области искусственного интеллекта.

Ранее об этом же говорил и глава Square Enix Йосука Мацуда. По его словам, будущее за играми, в которых пользователи сами развивают мир и создают геймплейные возможности. Такие проекты станут расти благодаря фанатам, которые будут зарабатывать благодаря блокчейну и NFT.

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