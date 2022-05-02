В рогалике Dead Cells появится упрощённый режим для новичков

Авторы рогалика Dead Cells рассказали о грядущем обновлении, над которым они работали последние месяцы. Основным нововведением патча станет упрощённый режим для новичков — о возможности его появления разработчики говорили ещё в начале года.

В нём игроки смогут включить автоприцел, замедлить ловушки, увеличить окно парирования, а также уменьшить здоровье и урон противников. В упрощённом режиме пользователи могут не начинать игру с самого начала: в случае смерти они окажутся в начале уровня, а не на стартовой локации. Кроме того, создатели доработают некоторое оружие и снизят стоимость предметов на ранних этапах прохождения.

Разработчики добавят в игру настройку интерфейса: можно будет изменить цвет и размер различных элементов, а также увеличить размер шрифта. Пользователи смогут настроить и параметры громкости: от звуков шагов до фоновой музыки.

Обновление для Dead Cells должно выйти в ближайшее время на ПК и консолях. Пользователи уже могут опробовать бесплатный патч в Steam. Для этого необходимо зайти в свойства игры, перейти во вкладку «бета» и выбрать альфа-билд проекта.

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