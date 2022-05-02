Появились жёсткие спойлерные кадры из сиквела «Доктора Стрэнджа»

Уже 6 мая состоится мировая премьера сиквела «Доктора Стрэнджа». Конечно, сейчас стоит быть осторожнее, поскольку в сети уже разгуливают спойлерные кадры и видеоматериалы. Если вам всё же интересно, то ниже мы покажем несколько удивительных кадров.

Внимание! Ниже будут жёсткие спойлеры к фильму. Рекомендуем смотреть изображения на свой страх и риск.

Итак, на изображениях можно увидеть Мистера Фантастика в исполнении Джона Красински, Чёрного Грома, которого, судя по всему, сыграл Энсон Маунт. Также на кадр попали Капитан Картер и Капитан Марвел, но не Кэрол Дэнверс, а Моника Рамбо.

Достоверность кадров подтверждается тем, что в одном из роликов блокбастера персонажи говорят про Иллюминатов — секретное общество героев, куда как раз входили Чёрный Гром и Мистер Фантастик.

К сожалению, фильм в России не выйдет из-за санкций, однако в странах СНГ блокбастер начнут показывать с 5 мая.

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