Источники: приквел «Ведьмака» выйдет осенью

На сайте Redanian Intelligence появилась информация о выходе приквела «Ведьмака» под названием The Witcher: Blood Origin («Ведьмак: Происхождение»). Ранее сайт сообщал достоверные данные о франшизе.
Если верить информации, то шоу выйдет не летом, а осенью, в сентябре или октябре. Якобы создателям сериала потребовалось чуть больше времени, и это скажется на самом шоу. Например, вместо обещанных шести эпизодов будет всего четыре. Также в сериал планируют включить Лютика. Сообщается, что он захочет о своего лица рассказать о событиях «Происхождения», однако его прервёт эльф и расскажет настоящую историю.
Сюжет шоу развернётся задолго до истории Геральта. В сериале расскажут про первого ведьмака и затронут тему начала сопряжения сфер, которые в будущем приведут к катаклизму.
Съёмки сериала «Ведьмак: Происхождение» начнутся летом.
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