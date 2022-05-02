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В Returnal исправили проблемы кооператива и улучшили баланс

В Returnal исправили проблемы кооператива и улучшили баланс
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Разработчики Returnal из студии Housemarque выпустили для игры свежий патч 3.03. Он не особо крупный, однако апдейт внёс исправления в кооператив и башню Сизифа.

Так, например, авторы улучшили баланс проекта, а в башню Сизифа добавили больше аудиожурналов, которые записывала главная героиня Селена. В совместной игре также был сделан ряд исправлений. Они касаются багов во время подсоединения и геймплейных глюков.

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Недавно игра получила крупное бесплатное обновление под названием «Вознесение». Оно добавило бесконечную башню Сизифа, которая с каждым этапом становится сложнее, а также возможность играть в кооперативе с другом.

Returnal — хардкорный рогалик, который доступен только на PlayStation 5.

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