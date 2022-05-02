Джон Ву снимет ремейк боевика «Наёмный убийца»

2 мая издание The Streamable сообщило о планах сервиса Peacock на выпуск фильмов. Одной из лент станет ремейк картины 1989 года «Наёмный убийца».
Сообщается, что режиссёр ленты Джон Ву хочет выпустить на Peacock ремейк фильма и как-то переосмыслить его. Никаких других деталей нет, однако несколько лет назад появлялась информация, что главную роль в фильме исполнит женщина, актриса Лупита Нионго. Насколько актуальны те планы, неизвестно.
«Наёмный убийца» — драматический боевик, вышедший в 1989 году. Сюжет рассказывал о двух мужчинах, которые становятся друзьями после связывающих их обстоятельств. Один из них — киллер, второй является полицейским. Главную роль в картине сыграл Чоу Юньфат.
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