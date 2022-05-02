Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джон Ву снимет ремейк боевика «Наёмный убийца»

Джон Ву снимет ремейк боевика «Наёмный убийца»
Комментарии

2 мая издание The Streamable сообщило о планах сервиса Peacock на выпуск фильмов. Одной из лент станет ремейк картины 1989 года «Наёмный убийца».

Сообщается, что режиссёр ленты Джон Ву хочет выпустить на Peacock ремейк фильма и как-то переосмыслить его. Никаких других деталей нет, однако несколько лет назад появлялась информация, что главную роль в фильме исполнит женщина, актриса Лупита Нионго. Насколько актуальны те планы, неизвестно.

Почему сиквел «Доктора Стрэнджа» будет ещё эпичнее «Человека-паука: Нет пути домой» Почему сиквел «Доктора Стрэнджа» будет ещё эпичнее «Человека-паука: Нет пути домой»

«Наёмный убийца» — драматический боевик, вышедший в 1989 году. Сюжет рассказывал о двух мужчинах, которые становятся друзьями после связывающих их обстоятельств. Один из них — киллер, второй является полицейским. Главную роль в картине сыграл Чоу Юньфат.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022