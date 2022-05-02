В Telegram появится платная подписка Premium

2 мая издание The Verge обратило внимание, что, похоже, в Telegram появится платная подписка под названием Telegram Premium. Ранее Павел Дуров сообщал о намерениях ввести платные функции и рекламу.
Тестировщики обновления 8.7.2 обнаружили, что доступ к некоторым стикерам и смайликам открыт только владельцам Telegram Premium. Если отправить человеку без подписки анимированный стикер с уточкой или другим, то он попросту не увидит его. Для доступа нужно будет оформить Telegram Premium.
Также стало известно, что Premium-подписчиков будут помечать небольшой звёздочкой рядом с никнеймом, а сами они получат набор свежих реакций и стикеров.
Никакой информации о стоимости подписки и её примерной дате выхода пока что нет.
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