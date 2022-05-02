Первое DLC для Dying Light 2 дадут начать почти на старте игры

Ведущий дизайнер Dying Light 2 Тимон Смектала рассказал изданию wccftech о некоторых планах по развитию экшена. Разработчик поделился информацией о первом крупном DLC и кооперативе.
По словам Смекталы, события первого крупного дополнения Dying Light 2 проходят параллельно основной кампании.
Его можно начать сразу по прибытии Эйдена в город. Мы не хотели заставлять игроков заканчивать кампанию для того, чтобы они могли повеселиться. Я надеюсь, мы приятно удивим людей этим дополнением. Я не увидел правильных предположений о нём в Интернете.
История аддона будет сосредоточена у конкретного места за пределами города Вилледор. Как и в основной кампании Dying Light 2, игрокам предстоит сделать некий выбор.
Кроме этого, в течение года разработчики будут развивать онлайн-функций Dying Light 2, включая кооператив. В планах — новые механики и режимы для совместной игры.
Dying Light 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а первое крупное DLC должно выйти в июне. Недавно авторы добавили в зомби-экшен «Новую игру+» и исправили множество багов.
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