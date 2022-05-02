Режиссёром «Форсажа 10» стал Луи Летерье. Он снимал «Перевозчика» и «Халка»

Universal нашла замену внезапно покинувшему съёмки «Форсажа 10» Джастину Ли — им стал Луи Летерье. Постановщик известен по двум частям «Перевозчика», «Невероятного Халка» (2008) и первой «Иллюзии обмана». Также он снял несколько серий для «Тёмного кристалла: Эпоха сопротивления» и «Люпена».

Джастин Ли ушёл со съёмок «Форсажа 10» через неделю после их начала. Студия поддержала решение режиссёра, но каждый день простоя обходился компании в сумму вплоть до миллиона долларов — искать замену надо было быстро. По слухам, кстати, снявший пять частей «Форсажа» Ли покинул проект из-за невыносимого Вина Дизеля.

«Форсаж 10» станет предпоследней частью саги — его хотят выпустить 17 мая 2023 года. Однако вскоре последует 11-я часть, которая завершит как саму серию фильмов, так и историю конкретно десятой части.