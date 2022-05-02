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За новых «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппу должны были заплатить $ 22 млн

Джонни Депп должен был получить $ 22 млн за шестых «Пиратов Карибского моря»
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В США уже четвёртую неделю длится суд между Джонни Деппом и и его бывшей женой Эмбер Хёрд. Актёр пытается обелить своё имя после обвинений в домашнем насилии и получить компенсацию в размере $ 50 млн.

Сегодня Джек Уигэм, агент Джонни Деппа, дал показания. Из них стало известно, что актёр мог получить за «Пиратов Карибского моря 6» более $ 22 млн. В итоге Disney решила пойти в другом направлении, что случилось после того, как Хёрд опубликовала статью о домашнем насилии в The Washington Post в 2018 году.

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Агент утверждает, что публикация катастрофически сказалась на карьере Джонни Деппа. C актёром не могли заключить ни один крупный контракт.

В 2019 году начались съёмки независимого фильма «Великий», за который Джонни Депп должен был получить $ 3 млн. Публикация Хёрд также негативно повлияла на финансирование картины, а актёру пришлось отказать от части гонорара, чтобы завершить производство.

На перекрёстном допросе адвокат Хёрд отметил, что у Деппа не было контракта на $ 22 млн и такая цифра нигде не зафиксирована. Позже показания со своей версией событий должна дать сторона актрисы.

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