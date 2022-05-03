Сэм Рэйми: в настоящий момент у меня нет планов по созданию «Человека-паука 4»

Режиссёр культовой трилогии «Человек-паук» Сэм Рэйми продолжает давать интервью на тему неснятого четвёртого фильма франшизы. На днях он заявил, что готов поставить продолжение, однако лишь в том случае, если Тоби Магуайр вернётся к своей роли, а на его руках будет отличный сценарий.
В интервью изданию Screen Rant Рэйми заявил, что в данный момент у него нет планов на съёмки нового фильма про Человека-паука. Особенно сейчас, когда у Sony есть крайне успешные ленты с Томом Холландом.
В настоящий момент у меня нет планов по созданию «Человека-паука 4». И сейчас у них настолько успешная серия фильмов про Паучка, что я не знаю, произойдёт ли это когда-нибудь вообще.
Ближайшей работой Сэма Рэйми станет сиквел «Доктора Стрэнджа». По некоторым фанатским догадкам, Тоби Магуайр может оказаться и там. Премьера картины состоится 5 мая, в России же её выход отменили из-за ухода Disney с отечественного рынка.
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