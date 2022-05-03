Скоро игроки в FIFA 22 на PS5 и Xbox Series смогут сыграть вместе

EA представила тестовую версию кроссплея в FIFA 22, о ней сообщали сразу несколько источников в конце марта. В ближайшее время Electronic Arts запустит тестовую функцию для игры с разных платформ: пользователи PS5, Xbox Series и Google Stadia смогут сыграть вместе с друг другом в онлайн-матчах и в «Сезонах».
Функцию можно будет включить прямо в главном меню, нажав R2 на PlayStation или RT на Xbox. Чтобы сыграть со своим знакомым с другой платформы, необходимо в том же меню выбрать «добавить друга», а затем ввести его ник в сервисе EA. Затем нужно зайти в онлайн-матч и пригласить человека в своё лобби. EA Sports заверяет, что в игре всё будет работать очень просто и незамысловато.
Electronic Arts не сообщила точную дату появления кроссплея в FIFA 22. Функция появится «в ближайшее время». Напомним, что работать она будет только на PS5, Xbox Series и Stadia.
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