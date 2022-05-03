Слух: Ubisoft закрывает Watch Dogs

В конце апреля инсайдер Джефф Грабб сообщал о том, что многие крупные бренды Ubisoft находятся в подвешенном состоянии. Компания якобы не знает, что с ними делать и в каком направлении двигаться.
Одно из косвенных подтверждений этой информации раскопал блогер под ником JorRaptor. Он проанализировал сотрудников, которые работали над серией Watch Dogs, и обнаружил, что многие из них либо уволились, либо занимаются другими, уже анонсированными играми Ubisoft. Судя по всему, в данный момент компания не разрабатывает продолжение хакерской франшизы.
Поддержку последней на данный момент игры серии — Watch Dogs: Legion — прекратили ещё в начале года из-за неудачных продаж триквела и дополнения Bloodlines. Возможно, Ubisoft больше не видит финансового потенциала во франшизе. Поэтому новую Watch Dogs придётся ждать ещё долго, если компания вообще решит вернуться к культовому бренду.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 3 мая 2022
-
12:25
-
12:14
-
11:51
-
11:43
-
11:22
-
11:17
-
10:56
-
10:25
- 2 мая 2022
-
22:15
-
21:33
-
20:46
-
20:05
-
19:55
-
19:17
-
18:38
-
18:03
-
17:30
-
17:04
-
16:36
-
15:40
-
15:12
-
14:29
-
13:54
-
13:26
-
12:55
-
12:30
-
11:55
-
11:21
-
11:01
-
10:44
-
10:10
- 1 мая 2022
-
18:56
-
18:24
-
17:35
-
16:14