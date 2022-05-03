Слух: Ubisoft закрывает Watch Dogs

В конце апреля инсайдер Джефф Грабб сообщал о том, что многие крупные бренды Ubisoft находятся в подвешенном состоянии. Компания якобы не знает, что с ними делать и в каком направлении двигаться.

Одно из косвенных подтверждений этой информации раскопал блогер под ником JorRaptor. Он проанализировал сотрудников, которые работали над серией Watch Dogs, и обнаружил, что многие из них либо уволились, либо занимаются другими, уже анонсированными играми Ubisoft. Судя по всему, в данный момент компания не разрабатывает продолжение хакерской франшизы.

Поддержку последней на данный момент игры серии — Watch Dogs: Legion — прекратили ещё в начале года из-за неудачных продаж триквела и дополнения Bloodlines. Возможно, Ubisoft больше не видит финансового потенциала во франшизе. Поэтому новую Watch Dogs придётся ждать ещё долго, если компания вообще решит вернуться к культовому бренду.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!