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В России опять нельзя получить бесплатные игры для PS Plus

В России опять нельзя получить бесплатные игры для PS Plus
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Sony обновила ежемесячную подборку бесплатных игр PS Plus, однако игроки в России опять столкнулись с проблемами — они не могут активировать ни одну позицию. При попытке появляются ошибки WS-116483-3 на PS5 и E-8210604A на PS4.

В прошлом месяце подписчики смогли активировать бонусы через поиск, однако спустя месяц компания вновь сделала какие-то ограничения. Никаких комментариев не было, а социальные сети подразделения в России молчат уже больше двух месяцев.

Пока неизвестно, смогут ли подписчики в итоге забрать бесплатные игры по оплаченной подписке.

Бесплатные игры PS5 в мае

  • футсим FIFA 22 в версиях для PS5 и PS4;
  • кооп-стратегия Tribes of Midgard для PS5 и PS4;
  • стильный диаблоид Curse of the Dead Gods для PS4.
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