В России опять нельзя получить бесплатные игры для PS Plus

Sony обновила ежемесячную подборку бесплатных игр PS Plus, однако игроки в России опять столкнулись с проблемами — они не могут активировать ни одну позицию. При попытке появляются ошибки WS-116483-3 на PS5 и E-8210604A на PS4.

В прошлом месяце подписчики смогли активировать бонусы через поиск, однако спустя месяц компания вновь сделала какие-то ограничения. Никаких комментариев не было, а социальные сети подразделения в России молчат уже больше двух месяцев.

Пока неизвестно, смогут ли подписчики в итоге забрать бесплатные игры по оплаченной подписке.

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