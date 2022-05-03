«Фильм не стоит того». СМИ раскрыли причины ухода режиссёра «Форсажа 10»

27 апреля Джастин Лин покинул режиссёрское кресло «Форсажа 10». Постановщик работал над франшизой около 10 лет. За это время он успел снять 5 фильмов, включая культовый «Токийский дрифт». В своём заявлении Лин не назвал конкретных причин ухода с поста, но выразил признательность всем коллегам за годы работы. Чуть позже появилась информация о том, что одной из причин ухода стал Вин Дизель. Актёр якобы опаздывал на съёмочную площадку, а иногда и вовсе забывал реплики своего героя.

Авторитетное издание The Hollywood Reporter выпустило расследование инцидента. По данным его источников, уход Лина связан не только с поведением Дизеля. Сперва в планы режиссёра вмешалась ситуация в Украине, из-за чего неназванное место съёмок пришлось резко сменить. Затем на другую съёмочную площадку в Лондоне студия Universal отправила сценариста для написания новых реплик для персонажей.

Это взбесило Лина, ведь он считал свой сценарий полностью готовым. Ситуация также омрачалась тем, что у постановщика до сих пор не было актёра, который сыграет главного злодея в фильме. Напряжение на съёмочной площадке достигло своего пика 23 апреля, когда Лин окончательно разругался с Дизелем.

Всё это привело к тому, что режиссёр покинул съёмки, «сильно захлопнув за собой дверь». Несколько источников сообщают, что перед своим уходом Лин заявил, что «этот фильм не стоит его нервных клеток». В пресс-службе кинокомпании Universal же заявляют, что у режиссёра не было конфликта со съёмочной группой, лишь небольшие разногласия с самой студией.

Так или иначе, поставит «Форсаж 10» теперь Луи Летерье. Он известен по двум частям «Перевозчика», «Невероятному Халку» (2008) и первой «Иллюзией обмана». Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая 2023 года.

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