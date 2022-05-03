В Fortnite добавили световые мечи и персонажей из Star Wars. Скоро появится и Алая Ведьма

Блогер iFireMonkey заявил, что в скором времени в Fortnite появится Алая Ведьма. Судя по всему, скин персонажа добавят в честь скорого выхода фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». В нём Ванда Максимофф будет одним из главных персонажей. Блогер также опубликовал несколько изображений, подтверждающих утечку.

Помимо Алой Ведьмы, в Fortnite появилась атрибутика из «Звёздных войн». Сперва игроки заметили в небе Звёздный разрушитель, затем в игре появился Бластер с бесконечными патронами. Разработчики также вернули локацию Брошенные башни и добавили в файлы игры световой меч Оби-Вана.

Чуть позже авторы подтвердили возвращение световых мечей, бластеров, а также скинов культовых героев Star Wars в Fortnite. Ивент продлится аж до 17 мая.

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