Продажи культовой Detroit: Become Human превысили 7 млн копий

2 мая студии Quantic Dream исполнилось 25 лет. В честь этого знаменательного события глава студии Дэвид Кейдж опубликовал обращение к игрокам, в котором он рассказал об истории компании.

В нём разработчик заявил, что тираж Detroit: Become Human превысил 7 млн копий. Это всё ещё самая продаваемая игра компании с большим отрывом. На достижение этой цифры игре понадобилось почти 4 года — проект вышел 25 мая 2018-го на PS4, а в декабре 2019-го был портирован и на ПК.

Кейдж также отметил, что одной из причин долголетия студии стала поддержка фанатов. Без неё Quantic Dream вряд ли просуществовала бы 25 лет и выпустила бы такие хиты как Fahrenheit, Heavy Rain и Beyond: Two Souls. В данный момент команда работает над Star Wars Eclipse — самой амбициозной игрой компании.

Новость по теме Источники: разработка Star Wars: Eclipse идёт хорошо

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