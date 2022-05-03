Появились постеры с героями третьего сезона «Академии Амбрелла»

Совсем скоро стартует третий сезон популярного сериала «Академия Амбрелла». Создатели шоу в течение нескольких недель публиковали по паре постеров с главными героями, а недавно появились общие постеры с персонажами.
На одном из них можно увидеть членов «Амбреллы»: Лютера, Клауса, Диего, Элисон, Виктора и Пятого. На втором же постере красуются новые герои из «Спэрроу» — альтернативной версии академии «Амбрелла». Судя по всему, сюжет, так или иначе, будет связан с противостоянием двух сторон.
В главных ролях: Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер и многие другие. Премьера третьего сезона шоу состоится на Netflix 22 июня.
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