В Apex Legends могут замедлить выпуск новых героев

Respawn Entertainment постоянно заботится о том, чтобы наполнять Apex Legends новым контентом. Среди этого, конечно же, важным элементом выступают новые персонажи.

В данный момент их ровно 20, а со стартом 14-го сезона появится новый персонаж под именем Ньюкасл. Издание Dexerto пообщалось с авторами королевской битвы и спросило, как долго они собираются поддерживать постоянное добавление новых легенд.

По словам сотрудника Respawn, для команды в первую очередь важна польза легенды и её роль в лоре. Это означает, что в один момент создатели шутера могут перестать выпускать новых героев так часто, чтобы не навредить Apex Legends в целом. На ближайшее время таких планов нет.

Сезон «Спасители» стартует 10 мая. Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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