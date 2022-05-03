Игра Everywhere от бывшего автора GTA 5 будет как «Первому игроку приготовиться» в жизни

Общеизвестно, что бывший продюсер GTA 5 Лесли Бензис основал собственную студию Build a Rocket Boy и трудится над дебютной игрой под названием Everywhere. О проекте было практически ничего не известно, однако недавно появились первые детали.

Их обнаружили на сайте Linkedin. Информацию оставила компания Galaxy Interactive, которая инвестировала средства в развитие Build a Rocket Boy. Судя по данным, нас ждёт что-то необычное.

Если верить информации, то Everywhere представляет собой большую игру в открытом мире, которая будет поддерживать мультиплеер. Важную роль сыграет сюжет, а фишкой станет возможность создавать собственный контент благодаря песочнице. Также отмечается, что Everywhere — аналог виртуального мира из фильма «Первому игроку приготовиться», но в реальности.

Всё это звучит как минимум интересно, однако каких-то данных про дату выхода и платформы нет.

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