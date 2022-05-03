Режиссёр «Джона Уика 4» рассказал про фильм и Киану Ривза

Журналист издания Collider пообщался с режиссёром франшизы «Джон Уик» Чадом Стахелски. Постановщик немного рассказал про картину, но каких-то деталей не раскрыл.

По словам Стахелски, четвёртая часть выступит отличным продолжением и дополнит три предыдущих фильма. Также режиссёр отметил, что новая лента как бы завершит важные события. По мнению Чада Стахелски, это здорово.

Я думаю, «Джон Уик 4» — хорошее продолжение трёх предыдущих фильмов и новая часть их как бы завершает, это здорово. Мы представим тонну новых персонажей, которые могут многое сказать о Джоне Уике из его прошлого и, очевидно, из настоящего.

Также режиссёр отметил Киану Ривза, который, как всегда, великолепен. По словам Стахелски, у актёра появились новые навыки.

У Киану появилось несколько новых навыков, и это хорошо. Нам посчастливилось собрать крайне интересные каскадёрские команды со всего мира.

Мировая премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года.

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