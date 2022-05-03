Бенедикт Камбербэтч берёт паузу от съёмок в кино
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В конце апреля Эндрю Гарфилд рассказал о желании взять перерыв от съёмок и отдохнуть. Похоже, его примеру последовал Бенедикт Камбербэтч, поскольку в интервью изданию IGN рассказал о желании на время отойти от работы.
По словам актёра, ему нужно как-то совмещать работу и семейную жизнь. В итоге он принял решение немного отдохнуть и побыть побольше с близкими.
В реальной жизни все эти вещи тоже становятся очень мультиверсальными. Я думаю, что хотел бы побыть тем, кто сейчас не так сильно занят. Я мог бы стать таким очень скоро, хочу немного отдохнуть.
Последнее крупное появление Камбербэтча состоится в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» уже 6 мая, однако в России ленту не покажут.
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