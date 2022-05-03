В релизном трейлере Trek to Yomi самурай эффектно рубит врагов

Создатели Trek to Yomi в честь скорого выхода представили релизный трейлер самурайского экшена. В ролике герой сражается с обычными врагами и нечистью.

Trek to Yomi представляет собой кинематографический экшен про самурая Хироки, который поклялся защищать свой город от угроз. По сюжету герой проигрывает силам зла, после чего возвращается для исполнения долга.

Разработчики обещают передать дух классических фильмов о самураях благодаря необычным ракурсам и визуальному стилю. Герою предстоит сражаться и людьми, и со сверхъестественными существами, а авторы подготовили проработанную боевую систему. Атмосферу феодальной Японии хотят воссоздать и с помощью музыки.

Trek to Yomi выйдет 5 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С релиза экшен попадёт в Xbox Game Pass. Ранее директор игры рассказал о её продолжительности.

Новость по теме Самурайский экшен Trek to Yomi можно пройти за пять часов

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!