Ремейк «Принца Персии: Пески времени» вернули создателям

Вот уже два года мы следим за драмой с ремейком «Принца Персии: Пески времени»: после провального анонса Ubisoft уже несколько раз откладывала релиз, а теперь и вовсе решила передать разработку оригинальной студии — Ubisoft Montreal. Ранее над проектом работали команды из Индии.
В официальном объявлении сообщается, что команда в Монреале возглавила создание проекта и воспользуется наработками предыдущих разработчиков. В ближайшее время создатели будут изучать готовые элементы и займутся планировкой дальнейшего производства.
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time анонсировали осенью 2020 года с планом выпустить проект уже через несколько месяцев. Однако первые кадры оказались настолько плохими, а фанаты настолько негодовали, что Ubisoft многократно откладывала выход — и теперь даже забрала его у разработчиков.
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