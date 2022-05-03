Netflix показал первые кадры мультсериала про Соника

Netflix представил ролик с подборкой сцен из совершенно новых мультсериалов и сезонов. В нём появились моменты из «Кунг-фу Панды», «Шоу Чашека!» и «Покемона», а также впервые показали Sonic Prime, шоу про Соника.
Две небольшие сцены из шоу про Соника можно увидеть почти в самом конце ролика. В них герой собирает несколько золотых колец с узнаваемым звуковым эффектом, после чего восхваляет себя.
Netflix анонсировал шоу Sonic Prime в феврале 2021 года. Сериал будет состоять из 24 эпизодов, а премьера запланирована на этот год. Точную дату выхода пока не назвали.
«Соник 2 в кино», другая адаптация серии Sega, заработал в США более $ 160 млн. Это сделало фильм про синего ежа самой успешной экранизацией видеоигр в стране. В мире картина собрала более $ 323 млн.
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