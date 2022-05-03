Русской озвучки у DLC для Cyberpunk 2077, похоже, не будет
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Актриса Юлия Горохова, русский голос женской версии Ви в Cybeprunk 2077, у себя в телеграм-канале рассказала, что она не появится в грядущем сюжетном дополнении — фанаты сразу предположили, что CD Projekt отменила дубляж для DLC.
Вдобавок Горохова больше не будет проводить прямые эфиры по Cyberpunk 2077 — она периодически делала это.
Актриса поблагодарила поклонников «за внимание, любовь и поддержку», а также выразила желание встретиться на каком-нибудь другом проекте.
Отказ от русского дубляжа для грядущего сюжетного дополнения к Cyberpunk 2077 кажется даже логичным: CD Projekt уже остановила продажи своей продукции в России, закрыла оплату в GOG и даже отказалась от сотрудничества с Saber Interactive — она делала некстген-версию третьего «Ведьмака».
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