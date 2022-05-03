Настоящий гламур. Microsoft представила геймпад для Xbox в тёмно-розовом цвете

Компания Microsoft представила новый цвет беспроводного геймпада Xbox. Тёмно-розовый контроллер уже поступил в продажу в США по цене в $ 65 (~ 4500 рублей), но появится ли он в России, пока неизвестно.

Как и другие контроллеры Xbox, тёмно-розовый вариант работает с Xbox One и Xbox Series, а также ПК, iOS и Android. На российском сайте Xbox новый геймпад не появился, как и в розничных магазинах. Ранее Microsoft приостановила работу в России, поэтому новые устройства компании не будут продаваться в стране в ближайшее время.

В начале года Microsoft сообщила о покупке Activision Blizzard почти за $ 70 млрд. Большинство акционеров издателя Call of Duty согласились на сделку. Аналитики же считают, что в США запретят такое приобретение.

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