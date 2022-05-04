В мультиплеере Halo Infinite стартовал второй сезон с новыми картами и боевым пропуском

Microsoft и 343 Industries запустили долгожданный второй сезон мультиплеера Halo Infinite под названием Lone Wolves. В игру добавили три новых режима: «Царь горы», «Захват территорий» и «Последний спартанец».
В игре уже стартовал первый сюжетный ивент под названием Interference («Помехи»). Он продлится до 15 мая. Второе событие получило название Alpha Pack — оно начнётся 19 июля и продлится до 1 августа. Каждый из ивентов предназначен в первую очередь для того, чтобы получать опыт в новом боевом пропуске и открывать различные награды.
Также авторы добавили две новые карты: Big Team Battle: Breaker и Arena: Catalyst. Подробнее о каждой из них можно почитать на специальной странице. Кроме того, 343 Industries изменила баланс оружия и снаряжения, а также улучшила производительность.
Мультиплеер Halo Infinite доступен полностью бесплатно на ПК и консолях Xbox.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 4 мая 2022
-
09:53
-
09:22
-
08:55
-
08:24
- 3 мая 2022
-
22:05
-
21:36
-
21:06
-
20:29
-
19:54
-
19:41
-
19:27
-
19:19
-
18:39
-
18:01
-
17:26
-
16:53
-
16:43
-
16:15
-
15:41
-
15:17
-
14:35
-
13:54
-
13:30
-
13:05
-
13:04
-
12:25
-
12:14
-
11:51
-
11:43
-
11:22
-
11:17
-
10:56
-
10:25
- 2 мая 2022
-
22:15
-
21:33