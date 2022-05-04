В мультиплеере Halo Infinite стартовал второй сезон с новыми картами и боевым пропуском

Microsoft и 343 Industries запустили долгожданный второй сезон мультиплеера Halo Infinite под названием Lone Wolves. В игру добавили три новых режима: «Царь горы», «Захват территорий» и «Последний спартанец».

В игре уже стартовал первый сюжетный ивент под названием Interference («Помехи»). Он продлится до 15 мая. Второе событие получило название Alpha Pack — оно начнётся 19 июля и продлится до 1 августа. Каждый из ивентов предназначен в первую очередь для того, чтобы получать опыт в новом боевом пропуске и открывать различные награды.

Также авторы добавили две новые карты: Big Team Battle: Breaker и Arena: Catalyst. Подробнее о каждой из них можно почитать на специальной странице. Кроме того, 343 Industries изменила баланс оружия и снаряжения, а также улучшила производительность.

Мультиплеер Halo Infinite доступен полностью бесплатно на ПК и консолях Xbox.

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