В хардкорной Sifu появились уровни сложности и новые костюмы

Студия Sloclap выпустила долгожданное обновление 1.08 для хардкорной Sifu. В экшене наконец появился выбор уровня сложности для тех, кто хочет как облегчить, так и усложнить себе прохождение.
Разработчики также добавили и три новых костюма, один из которых доступен только владельцам расширенной версии игры. Тренировочный режим теперь можно настроить и сразиться сразу с несколькими врагами. Кроме того, авторы добавили тёмную тему для главного меню по просьбам игроков.
Обновление 1.08 уже доступно для обладателей игры на ПК в Epic Games Store и на консолях PlayStation. Летом разработчики добавят геймплейные модификаторы и костюмы, осенью появится полноценный видеоредактор, а зимой — новый режим для сражений под названием «Арена».
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 4 мая 2022
-
11:22
-
10:54
-
10:22
-
09:53
-
09:22
-
08:55
-
08:24
- 3 мая 2022
-
22:05
-
21:36
-
21:06
-
20:29
-
19:54
-
19:41
-
19:27
-
19:19
-
18:39
-
18:01
-
17:26
-
16:53
-
16:43
-
16:15
-
15:41
-
15:17
-
14:35
-
13:54
-
13:30
-
13:05
-
13:04
-
12:25
-
12:14
-
11:51
-
11:43
-
11:22
-
11:17
-
10:56