В хардкорной Sifu появились уровни сложности и новые костюмы

Студия Sloclap выпустила долгожданное обновление 1.08 для хардкорной Sifu. В экшене наконец появился выбор уровня сложности для тех, кто хочет как облегчить, так и усложнить себе прохождение.

Разработчики также добавили и три новых костюма, один из которых доступен только владельцам расширенной версии игры. Тренировочный режим теперь можно настроить и сразиться сразу с несколькими врагами. Кроме того, авторы добавили тёмную тему для главного меню по просьбам игроков.

Обновление 1.08 уже доступно для обладателей игры на ПК в Epic Games Store и на консолях PlayStation. Летом разработчики добавят геймплейные модификаторы и костюмы, осенью появится полноценный видеоредактор, а зимой — новый режим для сражений под названием «Арена».

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!