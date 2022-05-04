С советского танка в World of Tanks убрали символ «V»

Разработчики World of Tanks из студии Lesta Studio удалили символ «V» из советского танка Объект 430У. Авторы пока не комментировали ситуацию.

Интересно, что скин, на котором был изображён символ, платный. Он продаётся приблизательно за 1400 рублей. Так что теперь покупатели не смогут увидеть символ как минимум до следующего обновления, хотя некоторые из них наверняка приобретали скин именно ради него.

Ранее авторы World of Tanks рассказали, как собрать коллекцию события «Искусство стратегии», которое продлится до 5 мая. За выполнение задач можно получить членов экипажа, декали, надписи и стили для танков.

Новость по теме Авторы World of Tanks рассказали о коллекции «Искусства стратегии» и как её получить

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