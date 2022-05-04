Sony ещё не закончила с Bloodborne, утверждает инсайдер

Бывший редактор издания IGN, а ныне достаточно авторитетный инсайдер Колин Мориарти намекнул на возможные новости по Bloodborne. В рамках подкаста Sacred Symbols он и его коллеги составляли список из 25 лучших тайтлов для PS4. И в какой-то момент Мориарти заявил, что «игроки ещё не видели всего, что связано с Bloodborne». Подробностями он делиться не стал.

В прошлом году Мориарти, а также другие инсайдеры сообщили, что студия Bluepoint Games каким-то образом связана с Bloodborne. Фанаты предположили, что речь может идти о ремастере или даже ремейке проекта FromSoftware. Чуть позже сооснователь сайта XboxEra заявил, что команда занимается портированием оригинальной игры на PS5 и ПК, а также создаёт её сиквел. Официальных подтверждений его информации так и не появилось.

Bloodborne вышла в марте 2015 года эксклюзивно для PS4 и считается одной из лучших игр всех времён благодаря своему невероятному арт-дизайну и готической атмосфере викторианской эпохи. Фанаты уже настолько отчаялись ждать новостей о ремастере или портировании проекта на другие платформы, что выпустили демейк игры на ПК.

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