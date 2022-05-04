Почти 3,5 млн человек потребовали убрать Эмбер Хёрд из сиквела «Аквамена»

Судебные тяжбы между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом до сих пор продолжаются, а фанаты актёра продолжают негодовать и выступать против его бывшей жены.

На сайте Change.org есть петиция, которая существует уже несколько лет, как раз с начала разбирательств, однако аудитория особенно активизировалась именно сейчас. На данный момент у петиции с призывом убрать Эмбер Хёрд из сиквела «Аквамена» уже 3,4 млн. подписей. Эта цифра растёт с каждым днём, а создательница петиции Джинн Ларсон призывает поддерживать её подписями.

Пару дней назад появилась информация, что Джонни Депп должен был получить $ 22 млн за шестую часть «Пиратов Карибского моря», однако актёр уже вряд ли когда-нибудь вернётся к образу Джека Воробья.

В первом «Аквамене» Хёрд сыграла Меру — жену главного героя. Сиквел ленты должен выйти 17 марта 2023 года.

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