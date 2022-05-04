Плати, а потом твитай. Илон Маск хочет сделать платные аккаунты в «Твиттере»

После покупки «Твиттера» за $ 44 млрд Илон Маск уже начал думать о потенциальном будущем социальной сети. На днях бизнесмен допустил вероятность того, что сайт станет платным для коммерческих и правительственных аккаунтов, но при этом останется бесплатным для обычных пользователей.

«Твиттер» навсегда останется бесплатным для обычных пользователей, но для коммерческих/государственных аккаунтов может быть небольшая плата.

Бизнесмен не рассказал, как именно он планирует реализовать эту функцию. В комментариях пользователи отметили, что идея, мягко говоря, не очень. Особенно из уст самого богатого человека на Земле. Судя по всему, таким образом Маск планирует поднять монетизацию сервиса и сделать «Твиттер» намного прибыльнее, чем сейчас.

А может быть, это всего лишь шутка. Маск известен как бы невпопад написанными предложениями, которые иногда попросту невозможно воспринимать всерьёз.

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