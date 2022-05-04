Вышел трейлер с особенностями Sniper Elite 5

Разработчики Sniper Elite 5 из студии Rebellion опубликовали свежий трейлер проекта. Ролик посвятили особенностям экшена. Их и показали в видео.

Так, например, пройти Sniper Elite 5 можно будет как одному, так и вместе с другом. Совместная игра должна быть более насыщенной и весёлой, чем одиночная. Также в игре обещают проработанную физику оружия, кроссплатформенность и различные способы прохождения уровней.

Главным героем тайтла выступит Карл Фэйрберн, который будет противостоять немецким войскам во Франции 1944 года.

Игра выйдет 26 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch. С первого дня проект попадёт в подписку Xbox Game Pass.

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