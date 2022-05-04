Неузнаваемый Гарри Поттер в тизере фильма «Странный: История Эла Янковича»

Недавно вышел первый тизер биографического комедийного фильма «Странный: История Эла Янковича». Примечательно, что главную роль сыграл Дэниел Рэдклифф, которого можно увидеть в очень непривычном образе — с усами и кудрями на голове.
Сюжет ленты расскажет про Эла Янковича — музыканта и пародиста, который удостоился многих наград. Самому мужчине сейчас 62 года.
Вместе с Рэдклиффом в картине сыграли Эван Рэйчел Вуд, Джулианна Николсон, Рэйн Уилсон и другие. Режиссёром выступил Эрик Аппель, который снял тот же самый фильм, только в 2010 году. Тогда главную роль сыграл Аарон Пол.
Премьера картины состоится до конца 2022 года, точной даты пока нет.
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