Правительство России выделит более 14,5 млрд рублей на поддержку отечественного кино

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство предоставит дополнительную финансовую помощь российской киноиндустрии в размере 5,5 млрд рублей. Он отметил, что в бюджете на поддержку отрасли в 2022 году уже было предусмотрено свыше 9 млрд рублей.

Суммарно на полнометражные блокбастеры, фильмы для семейного просмотра, неигровое кино и короткие метры будет выделено более 14,5 млрд рублей. Средства в том числе пойдут на поддержку дебютных работ начинающих режиссёров.

При этом о мерах поддержки российских кинотеатров ничего заявлено не было. А ведь они испытывают в данный момент большие трудности. Ранее владельцы кинотеатров предупредили, что остановка работы кинотеатров приведёт к прекращению жизнедеятельности всей киноотрасли в России. Они призвали правительство утвердить меры поддержки в течение месяца, иначе «к концу лета спасать будет уже некого».

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